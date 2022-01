Calcio:Mancini,Felice avere più giorni per preparare playoff

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 26 GEN – ”E’ chiaro che se avessimo 3-4

giorni in più a marzo per preparare gli spareggi mondiali

sarebbe meglio”. Lo ha detto Roberto Mancini davanti

all’eventualità che la giornata di campionato precedente i

playoff decisivi per andare in Qatar possa essere posticipata.

”Faremo quel che potremo fare – ha sorriso il ct azzurro nel

primo giorno di stage a Coverciano – Restando così le cose i

giocatori sempre fra domenica e lunedì e considerando che

giocheremo il giovedì….Insomma, saremmo contenti se potessimo

avere qualche giorno in più”. Intanto Mancini ha tenuto a

ringraziare i club per aver concesso i propri calciatori per

questo stage: ”Tre giorni non sono molti ma saranno utili,

faremo due allenamenti e venerdì mattina una partitella.

Proveremo un po’ di situazioni tattiche diverse”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte