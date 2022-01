Calciomercato: Sergio Oliveira a Roma, per Digne niente Inter

Condividi l'articolo

La Roma abbraccia Sergio OLIVEIRA, che oggi è sbarcato nella Capitale proveniente dal Porto: il giocatore vestirà la maglia giallorossa grazie a un prestito oneroso di 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13. Il portoghese percepirà quasi 2,5 milioni a stagione. La Roma, archiviati i due rinforzi invernali, pensa già alla prossima stagione: servono un centrale difensivo, un centrocampista e una seconda punta. I nomi che circolano sono quelli di SENESI del Feyenoord, XHAKA dell’Arsenal e KOSTIC dell’Eintracht Francoforte. Il ds Pinto è già al lavoro per rendere la squadra più competitiva.

Intanto un ex giallorosso come Lucas DIGNE non andrà all’Inter, dal momento che ha si è accasato con l’Aston Villa.

Il terzino sinistro si trasferisce a Birmingham dall’Everton a titolo definitivo, in cambio di 25 milioni di sterline, quasi 30 milioni di euro. I ‘Villans’ ha battuto allo sprint le londinesi Chelsea e West Ham, oltre al Newcastle.

La complessa trattativa che coinvolgeva Genoa, Torino, Roma e Lazio sembra essersi sbloccata: Riccardo CALAFIORI giocherà all’ombra della Lanterna, dove si trasferisce con la formula del prestito secco, l’algerino Mohamed FARES: l’algerino torna alla Lazio e poi finirà al Torino in prestito con diritto di riscatto da parte del club granata. Su Calafiori c’era anche il Cagliari, al quale serviva un esterno sinistro. La Lazio è al lavoro per il rinnovo di LUIZ FELIPE, si cerca un’intesa. La Roma cederà anche REYNOLDS, destinato all’Anderlecht.

Il Paris Saint-Germain è un club alla continua ricerca di rinforzi, ma deve anche vendere. RAFINHA sembra avere trovato una nuova sistemazione: giocherà nei Paesi Baschi, a San Sebastian, con la maglia della Real Sociedad, mentre Abdou DIALLO dovrebbe finire in prestito al Milan. Fari puntati anche su Mauro ICARDI, che non è fra le prime scelte dell’allenatore Mauricio Pochettino e che i dirigenti francesi vogliono vendere solo a chi pagherà il cartellino del centravanti sudamericano.

Il Liverpool lavora al rinnovo di SALAH, attualmente in Camerun per partecipare alla Coppa d’Africa con la maglia dell’Egitto. Sull’attaccante si è espresso chiaramente l’allenatore Juergen Klopp. “Vogliamo che resti con noi”, ha tagliato corto il tedesco. Kingsley COMAN ha rinnovato, legandosi al Bayern Monaco fino al 2027. Il club più titolato di Germania adesso lavora al rinnovo di Niklas SULE; sembra essere giunta al capolinea, invece, l’esperienza in Baviera di Corentin TOLISSO. Al Milan, per la difesa, dovrebbe arrivare BAILLY, in prestito dal Manchester United.



