Calcio:Mihajlovic “in campo proviamo a far dimenticare guai”

(ANSA) – BOLOGNA, 21 GIU – Riferendosi ai tifosi, che non potranno essere presenti sugli spalti del Dall’Ara per la sfida con la Juventus a casua dell’emergenza coronavirus, Sinisa Mihajlovic ha sottolineato: “Ho detto ai miei giocatori che noi siamo gente fortunata che fa lavoro che ci piace, guadagniamo bene ma la vita reale è quella che sta fuori: sono convinto che tifosi avrebbero riempito lo stadio, facendo anche sacrifici per sostenerci: proprio per quello dobbiamo giocare anche per loro”.

Quindi, ha sottolineato ancora il tecnico bolognese. “ho detto che quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa c’era la guerra” in Serbia e “noi abbiamo avuto la motivazione straordinaria di giocare per quella gente là, per fare sì che almeno per qualche ora avrebbero potuto dimenticare i problemi della sopravvivenza. Vorrei che anche i giocatori quando vanno in campo pensassero ai tifosi, a quella gente che ha perso il lavoro, che ha figli e che se lo stadio fosse stato aperto sarebbe venuta”.

Quindi, ha concluso Mihajlovic “l’unica cosa che possiamo fare è far dimenticare un po’ dei problemi che hanno e farli felici per qualche ora: questo deve essere il nostro obiettivo primario, per loro, per noi per tutta la gente che ama Bologna”.

