Calcio:Napoli;Spalletti, “cambi danno sterzata,sommo qualità”

(ANSA) – NAPOLI, 08 NOV – “Abbiamo giocato sabato alle 18 e

oggi è martedì alle 18.30. In due giorni non prepari bene la

partita, devi cambiare 4-5 giocatori per avere la forza dei 90′

e si vede che quando sono entrati gli altri hanno dato una

sterzata al match. Stasera conferma che sommare la qualità di 22

giocatori fa più dell’addizione di 11 giocatori”. Così Luciano

Spalletti celebra su Dazn il 2-0 sull’Empoli alla penultima

giornata prima dello stop per i Mondiali che assicura gli

azzurri a chiudere da solo in testa la prima parte del torneo.

Spalletti guarda anche alla sosta che si avvicina e anche ai

tanti che cominciano in tutta Italia a parlare di lunga volata

scudetto azzurra: “Sui Mondiali – spiega il tecnico – si deve

prendere atto la situazione che hai davanti e affrontarle,

mettendoci mano per provare ad avere dei vantaggi. La sosta c’è

per tutti, siamo tranquilli con fiducia su quello che abbiamo

davanti. La corsa è ancora molto lunga in campionato, bisogna

stare attenti a tante squadre, quelle indietro in classifica

hanno la forza per riprendersi. Le insidie sono tantissime,

bisogna stare sempre sul pezzo, dare importanza a tutto e sapere

che i tre punti non contano in base al valore dell’avversario ma

su dove vuoi arrivare, se i tuoi sogni sono di diventare un team

top. Le parole dal resto d’Italia sul Napoli? Ricordo che

bisogna saper distinguere chi vuole metterti in alto aspettando

il tonfo di quando cadi. Ma saremo pronti anche a questo, fa

parte della mentalità di Napoli”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte