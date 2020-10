Calcio:Nations League;Donnarumma, ora vinciamo prossime gare

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Ci tenevamo a far bene e vincere

davanti al nostro pubblico. Purtroppo non ci siamo riusciti. E’

stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni limpide noi

ma non le abbiamo sfruttate. Va bene così, speriamo di vincere

le prossime due”. Ai microfoni di Rai Sport, Gianluigi

Donnarumma commenta il pari degli azzurri con l’Olanda a

Bergamo.

“E’ sempre dura affrontare l’Olanda ha aggiunto – Abbiamo

avute occasioni anche oggi, non le abbiamo sfruttate ma non è un

passo indietro”.

Donnarumma fissa il prossimo obiettivo: “Il nostro obiettivo

è di vincerle tutte. Ci riproviamo a novembre”, ha concluso.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte