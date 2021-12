Calcio:Parma; Krause, nuovo stadio? importante anche per Regione

Condividi l'articolo

(ANSA) – FELINO, 12 DIC – “Il rapporto con la tifoseria è

fondamentale, i tifosi sono uno degli aspetti più essenziali per

il Parma”: durante la serata organizzata dal Parma Calcio e

dedicata agli sponsor e ai partner della società crociata al

Castello di Felino, il presidente Kyle Krause ha analizzato la

situazione attuale del club e il Progetto Gialloblù.

“Con le qualità che abbiamo potremmo essere in una posizione

migliore – ha sottolineato Krause – Mi rassicura sapere di avere

dei buoni talenti, poi c’è sempre il calciomercato dal quale

attingere, ma abbiamo una buona qualità di fondo. Non ci

aspettavamo di essere in questa situazione ma la Serie B è

difficile, come la Serie A, la cosa importante è continuare a

migliorare”.

“Il nostro è un progetto a lungo termine – ha aggiunto il

presidente del Parma – ci vorranno diversi anni per arrivare ad

avere il progetto che abbiamo in mente pienamente realizzato.

Uno degli scopi principali del progetto è integrare giovani

talenti attraverso l’Academy perché possano arrivare in prima

squadra. Perché ciò accada sono necessarie strutture adeguate.

Una parte del progetto è dunque potenziare le strutture a

disposizione dei giovani”.

Krause ha sottolineato che “sullo stadio c’è un po’ di

frustrazione per quanto accaduto. L’idea è di sfruttare lo

stadio non solo per le partite ma a livello quotidiano. Non

abbiamo ancora ricevuto dalle autorità le risposte che dovevano

per legge pervenire almeno 120 giorni fa. Il progetto continua,

dobbiamo capire come superare l’impasse che ci sta bloccando,

ricordando che il progetto è importante per la città e anche per

la Regione. Avere uno stadio che sia un luogo fruibile anche per

le famiglie è uno degli elementi necessari per il successo nel

mondo del calcio”. Il patron del Parma ha evidenziato che “il

nuovo stadio potrebbe generare ulteriori profitti che possono

essere reinvestiti nella squadra”. (ANSA).



