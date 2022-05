Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Negli ultimi recuperi di Premier

League, prima dell’ultima giornata prevista per domenica

prossima, il Chelsea conquista la certezza di chiudere il

campionato al terzo posto: finisce 1-1 contro il Leicester. Dopo

il vantaggio ospite con Maddison (6′), i Blues ristabiliscono la

parità con Marcos Alonso (35′). In fondo alla classifica, si

salva l’Everton dopo il 3-2 in rimonta contro il Crystal Palace.

