Calcio:Qatar cambia leggi su lavoro, ‘rallegramenti’ da Fifa

(ANSA) – ROMA, 01 SET – “Esprimiamo i nostri più sinceri

rallegramenti allo Stato del Qatar per questo passo in avanti

così significativo”. E’ quanto scrive la Fifa in un comunicato

con cui sottolinea che nel paese che ospiterà i Mondiali del

2022, e in cui si stanno costruendo gli stadi per questa grande

manifestazione, sono cambiate le leggi sul lavoro. Ovviamente

riguardano anche, per non dire in particolare, la manovalanza

impegnata nella realizzazione degli impianti.

Così la Fifa sottolinea che d’ora in poi in Qatar un

lavoratore dipendente per cambiare occupazione non avrà più

bisogno del permesso del datore di lavoro, e che per la prima

volta è stato istituito un “salario minimo senza

discriminazioni”. Tutto questo grazie anche all’appoggio

dell’organo internazionale dei diritti del lavoro (Ilo) che “ha

avuto un ruolo significativo per portare avanti questi

cambiamenti”. “Tutto ciò significa – scrive ancora l’ente

mondiale del calcio – l’inizio di una nuova era per il mercato

del lavoro in Qatar”. “Siamo davvero felici – è il commento del

presidente della Fifa, Gianni Infantino – che tutti questi

sforzi si siano concretizzati in progressi significativi in

materia dei diritti dei lavoratori. Ben prima del calcio

d’inizio (dei Mondiali n.d.r.) questa pietra miliare

rappresenterà la capacità della Fifa di contribuire a

cambiamenti positivi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte