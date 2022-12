Calcio:Roma; Pellegrini, Abraham può essere tra top al mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – “Tammy è stato molto coraggioso, alla

sua età. Non giocava sempre al Chelsea, ma quando lo faceva

andava bene e aveva appena vinto la Champions League. Accettando

la Roma ha accettato una sfida e si è messo alla prova”: lo ha

detto Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, in un’intervista

a FourFourTwo che uscirà integralmente nel numero di domani.

“Con il giusto lavoro e la giusta mentalità, può diventare uno

dei migliori attaccanti del mondo, ha un potenziale incredibile

– prosegue – La scorsa stagione ha prodotto numeri

impressionanti. Oltre ad essere un grande giocatore, stare con

lui nello spogliatoio è un piacere: è vitale per il nostro

gruppo”.

Poi Pellegrini ha parlato anche di Mourinho: “È un allenatore

che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato lo sport e

fa ancora di tutto per continuare a vincere, è qualcosa che

infonde in noi ogni giorno. È incredibile. Nell’ultimo anno e

mezzo sotto Mourinho, ho avuto una nuova sensazione. Riesce a

trasmettere emozioni da mettere poi in campo”. (ANSA).



