Calcio:Salernitana; Nicola soddisfatto, sono qui perché ci credo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – E’ soddisfatto Davide Nicola. Il

pareggio contro il Milan nella sua prima partita sulla panchina

della Salernitana lascia ben sperare. “Ci sono molte cose che mi

sono piaciute – le sue parole ai microfoni di Sky – Stasera

affrontavamo una grande squadra. Sappiamo che c’è molto da fare,

ma il lavoro non ci preoccupa. È un piacere, di sicuro se faremo

qualcosa di grande lo faremo per questo pubblico: da fuori si

vedeva un entusiasmo incredibile, da dentro è travolgente”.

“Quanto ci credo? Il fatto stesso che io sia qui significa

che voglio crederci – aggiunge Nicola – Qui ci sono persone

affermate, ci sono idee e valori. Ho piacere di lavorare per

questo presidente. Sono orgoglioso e ho il piacere di lavorare

con questo direttore”.

“Io l’uomo delle imprese? Non credo di essere uomo da imprese

impossibili – conclude – La classifica è chiara, io credo che

questa squadra possa avere un solo modo per sentirsi viva e

capace. Cioè giocare in maniera aggressiva, con un modulo che a

me piace e in altre circostanze non ho potuto utilizzare”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte