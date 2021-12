Calcio:stadio Albinoleffe; Ghirelli’match 21 dicembre in storia’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Martedì 21 dicembre 2021, sarà

ricordata nella storia del calcio italiano, si disputerà la

prima partita di calcio in uno stadio di proprietà privata della

Serie C”. E’ quanto sottolinea il presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli in una lettera inviata al numero uno

dell’Albinoleffe Gianfranco Andreoletti in vista

dell’l’inaugurazione con una partita contro la Pro Patria del

primo impianto di proprietà in serie C a Zanica in provincia di

Bergamo. “Con questa opera – scrive Ghirelli – dato un senso

reale a quella affermazione “il calcio italiano deve

riformarsi”. È passato alla dimostrazione concreta che sia

fattibile. Io personalmente e tutto il calcio della Serie C, il

calcio che fa bene al Paese le dobbiamo gratitudine. Nel cuore

del Centro sportivo giovanile lei ha innalzato il nuovo impianto

sportivo e lo ha fatto inserendo una ” ricucitura ambientale di

pregio ” al servizio dei bambini e delle bambini, degli uomini e

delle donne che a piedi decideranno di frequentare quel luogo ed

accedere all’evento sportivo. Un calcio sostenibile è possibile,

lo stadio come nuova centralità urbana si può fare anche senza

PNRR, avendo fatto questo lei conferisce forza ai progetti di

altri club che utilizzeranno, o meglio proveranno ad utilizzare, i fondi PNRR. In questi mesi ho sentito scetticismo che fosse

possibile progettare, far approvare, realizzare, rendicontare.

Chi è attraversato da questi dubbi li capisco perché in questi

lunghissimi anni il calcio italiano non ce l’ha fatta. Meno

comprendo i pigri che hanno paura della propria ombra. Lei,

oggi, mi dà energia per andare avanti, lei è l’esempio

illuminante che è possibile. Conosco il percorso, so le

difficoltà, mi permetta di ringraziare anche il Sindaco di

Zanica e tutta l’Amministrazione Comunale, anche loro si

meritano un riconoscimento in una Italia in cui sembra sempre

prevalere la palude burocratica”. (ANSA).



