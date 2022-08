Calcio:Udinese cede Udogie al Tottenham ma resta in prestito

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 16 AGO – Udinese Calcio ha annunciato

attraverso i propri canali ufficiali di aver ceduto a titolo

definitivo Destiny Udogie al Tottenham Hotspur Fc.

Il calciatore si trasferirà in Inghilterra a partire dalla

stagione sportiva 2023/2024.

Rimarrà, dunque, in prestito all’Udinese fino al termine

dell’attuale stagione sportiva.

Il laterale sinistro, classe 2002, è arrivato in Friuli lo

scorso anno dal Verona, collezionando 35 presenze e 5 reti.

(ANSA).



