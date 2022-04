Calcio:Udinese; Cioffi, mentalità giusta, ma testa al Venezia

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 03 APR – “Venivamo da un periodo in cui

avevamo messo la giusta mentalità e il successo di oggi è il

giusto coronamento”: lo ha affermato l’allenatore dell’Udinese,

Gabriele Cioffi, commentando in sala stampa il 5-1 ai danni del

Cagliari.

“Success è stata una scelta giusta che con la sua fisicità ha

messo in grande difficoltà gli avversari, ma noi abbiamo 24

titolari e chi scende in campo non mi delude mai – ha aggiunto –

quella di oggi è una vittoria della squadra, conquistata con il

cuore e la testa. Siamo orgogliosi del pubblico della Dacia

Arena – ha concluso – ci piace essere riconosciuti come una

squadra che sputa sangue, non nel senso di correre e dare

gomitate, ma di renderli fieri del nostro impegno. Adesso però

testa al Venezia, perchè abbiamo vinto una gara, ma il percorso

è ancora lungo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte