Calcio:ufficiale Matic, ‘scegliere la Roma è stato semplice’

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Ora è ufficiale: Nemanja Matic è un

nuovo giocatore della Roma. Il 33enne arriva in giallorosso dopo

5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con i

giallorossi fino al 30 giugno 2023. “Sono felice e orgoglioso di

entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di iniziare

la stagione con i miei nuovi compagni”, ha dichiarato Matic

nella sua prima intervista. “La Roma è un grande club, ha tifosi

fantastici e un allenatore, Mourinho, che tutti conoscono:

scegliere di venire qui è stato semplice. Spero che tutti

insieme potremo fare qualcosa di importante” ha concluso il

centrocampista. “Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche,

l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e la

mentalità che lo ha contraddistinto durante la sua carriera”, ha

commentato il GM, Tiago Pinto. “L’entusiasmo con cui ha scelto

di unirsi al nostro progetto è stato sorprendente e sono sicuro

che rappresenterà la base di un percorso ricco di

soddisfazioni”. (ANSA).



