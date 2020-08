Caldo: allerta in Sardegna, temperature sino a 40 gradi

(ANSA) – CAGLIARI, 14 AGO – Sardegna sotto la morsa del caldo

a causa di un campo di alta pressione esteso dall’Africa fino

all’Europa centrale. Nell’Isola già oggi le temperature sfiorano

i 40 gradi e nei prossimi giorni la colonnina di mercurio non

scenderà, mantenendosi sempre sopra i 38 gradi. Per questo la

Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni

meteo avverse per Ferragosto e domenica 16.

A preoccupare maggiormente – fanno sapere dall’ufficio meteo

dell’Aeronautica militare di Decimonannu, sono soprattutto le

minime che non scendono i 23-24 gradi e che fanno innalzare il

valore dell’umidità. Secondo i dati della rete delle stazioni

meteo di Sardegna Clima Onlus, pubblicate su Facebook,i

territori più caldi dell’Isola sono il Sulcis Iglesiente e il

centro-nord Sardegna. (ANSA).



—

