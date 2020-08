Caldo: allerta Protezione civile in Sardegna, punte 43 gradi

(ANSA) – CAGLIARI, 18 AGO – Scatta l’allerta in Sardegna per

nuova ondata di calore. La Protezione civile regionale ha emesso

un avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature dalle

18 di mercoledì 19 agosto fino alle 18 di sabato 22. Saliranno

sia le minime che le massime con punte superiori ai 40 gradi,

anche 41-43 nelle zone interne secondo il sito iLMeteo.it. Da

giovedì 20 infatti masse d’aria direttamente dal cuore del

Sahara si dirigeranno verso il mar Mediterraneo e dopo essersi

caricate di umidità invaderanno l’Italia e le temperature

cominceranno a salire vertiginosamente. (ANSA).



