Caldo: Veneto rovente, termometro tocca 37 gradi

(ANSA) – VENEZIA, 05 AGO – Sono schizzati fino oltre i 37

gradi i termometri in diverse località del Veneto oggi

pomeriggio. Il valore massimo, 37,3 è stato raggiunto nel

trevigiano, a Nervesa, e a Montebelluna, sono un decimale in

meno a Castelfranco, 37.2,. Massime di 37 gradi sono state

sfiorate anche a Vicenza, e nel veronese, a Roverchiara II caldo

torrido e l’assenza di ventilazione si traducono in centri

cittadini semi-deserti. Anche nelle spiagge molti turisti

abbandonato il posto sdraio nelle ore più torride, per farvi

ritorno nel tardo pomeriggio.

Nella zona centrale della regione le massime sono salite

ovunque superiori di 1-2 gradi rispetto a ieri, con valori tra

i 35 e 36 gradi. Fino alla prima parte di sabato le previsioni

escludono piogge o fenomeni temporaleschi, che solo dalla serata

di domani potrebbero espandersi dall’area montava verso la

pianura. (ANSA).



