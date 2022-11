Calenda: “Carfagna parla al Sud, la eleggeremo presidente di Azione”

Condividi l'articolo

“Oggi eleggeremo Mara Carfagna presidente. E’ una personalità per noi molto importante per riuscire a parlare al Sud Italia. C’è un lavoro da fare per recuperare rappresentanza”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’assemblea nazionale che in giornata dovrebbe elegger Mara Carfagna presidente del partito. “Il Sud non è condannato all’assistenzialismo – ha aggiunto – invece può emanciparsi, avere industria, servizi, istruzione e sanità. Questa è la cosa importante e la nostra priorità per i prossimi mesi”.



