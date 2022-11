Call My Agent Italia, il teaser serie su Sky a gennaio 2023

Condividi l'articolo

Una carrellata di guest star nei panni di loro stessi: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino. Si mostra oggi nelle immagini del teaser ufficiale Call my agent – Italia, remake del cult francese Dix pour cent da gennaio 2023 in esclusiva su Sky e su NOW. Una serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar per la regia di Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, la CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti.

Michele Di Mauro, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi interpretano gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti. Poi ci sono gli assistenti questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro Francesco Russo , Paola Buratto. E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in quello di una delle più “stravaganti” attrici della CMA.

