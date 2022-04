Call my agent!, sul set il remake italiano della serie

Condividi l'articolo

L’idiosincrasia di Nanni Moretti per le piattaforme ha due eccezioni dichiarate: Il Metodo Kominsky e Call my agent!. Quest’ultima serie, ironica e divertente, ambientata in un’agenzia di talenti a due passi dall’Opera di Parigi, arrivata a quattro stagioni su Netflix, premio Emmy nel 2021, è un successo francese da esportazione. Si stanno realizzando in tutto il mondo da quel format ben sette adattamenti locali, dalla Gran Bretagna alle Filippine. Italia compresa. Sono cominciate il 5 aprile infatti le riprese di Chiami il mio agente!, sei puntate per ora, Sky Originals, prodotto da Mediawan Palomar con Luca Ribuoli (Noi su Rai1) alla regia e Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle) sceneggiatrice. Una lunga fase di preparazione e un grande lavoro di casting per questa nuova serie che ricalcherà l’originale francese pur adattandolo alla realtà italiana. Tutti giovani, molti esordienti, gli attori che interpreteranno gli agenti delle star, a parte Maurizio Lastrico, noto per Don Matteo e il monologo a Sanremo con Maria Chiara Giannetta (qui sarà Gabriel?). Il cast delle celebrities è in parte in corso, in tanti si stanno facendo avanti per partecipare ad una serie divertente che rivela meccanismi e dietro le quinte dello stesso mondo dello spettacolo. Secondo quanto risulta all’ANSA Paola Cortellesi (la Cecile de France del remake italiano?) e Paolo Sorrentino avranno dei camei. Ma si parla anche di Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi. Dix pour cent, questo il titolo originale che fa riferimento al compenso degli agenti per ogni contratto firmato dai talent, vide nel 2015 Cedric Klapisch (L’appartamento spagnolo) tenere a battesimo il progetto con la regia dei primi episodi. Poi ha conquistato il pubblico di mezzo mondo anche grazie alla sua distribuzione su Netflix. Si parla di una quinta stagione e uno spin-off al cinema. La Mediawan, il gruppo francese tra i più importanti in Europa che realizza la serie, è proprietaria dal 2019 per il 72% della Palomar di Carlo Degli Esposti, cui è affidata la realizzazione del remake italiano. Call my agent! gode di una grande popolarità ed è capace di attirare talenti affermati nel cinema: il remake inglese ad esempio ha come capo progetto e co-regista John Morton, vincitore del BAFTA, mentre nelle Filippine l’adattamento è di Erik Matti, l’acclamato regista di On The Job. Creata da Fanny Herrero per France Televisions, la serie ruota attorno alle vite personali e professionali di un team alle prese con talenti del cinema e della televisione, carismatici, fragili e talvolta capricciosi. A far diventare globale il successo è stata Netflix che dopo la prima stagione su France 2 l’ha lanciato sulla piattaforma di streaming. Nel frattempo anche il cast all’epoca sconosciuto è diventato famoso: Camille Cottin, che interpreta l’agente Andréa, è stata protagonista con Matt Damon di Stillwater presentato a Cannes e ha anche avuto un ruolo in House of Gucci, mentre Laure Calamy, nel frattempo, che interpreta la segretaria innamorata Noémie, è attualmente in sala con Full Time passato a Venezia e per il quale è stata premiata a Orizzonti. (ANSA).

