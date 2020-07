Camera ardente per ragazzi morti a Terni

(ANSA) – TERNI, 12 LUG – E’ stata allestita nella cappella

dell’ospedale di Terni la camera ardente con i feretri di Flavio

Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, trovati morti nelle

loro case.

Il funerale è in programma domani alle 15.30 nel duomo di

Terni. Per l’occasione il sindaco Leonardo Latini ha già

proclamato il lutto cittadino.

Lo stesso sindaco oggi si è recato a fare visita alle

famiglie dei due ragazzi alla camera ardente.

Per la morte dei due adolescenti è in carcere Aldo Maria

Romboli, accusato di avere fornito ai due amici del metadone

diluito con acqua la sera prima del decesso.



