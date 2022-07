Camion di traverso sull’A1, chiuso tratto in Emilia

Condividi l'articolo

A causa di un incidente con un camion che è si messo di traverso e occupa l’intera carreggiata, dalle 7.30 è stato temporaneamente chiuso il tratto dell’A1 tra il bivio con l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano. Una persona è rimasta ferita e all’interno del tratto si registrano code in entrambe le direzioni. In direzione Bologna il traffico è su una corsia per consentire il recupero del tir.

Sono intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno soccorso l’autista e hanno attivato le procedure per svuotare il serbatoio dal gasolio. (ANSA).



—

