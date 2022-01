Camionista sperona gazzelle a Rimini, 4 carabinieri contusi

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 15 GEN – Alla guida di un camioncino, dopo

aver assunto cocaina, non si è fermato a un posto di controllo

dei carabinieri di Rimini e nella fuga ha travolto due auto dei

militari, ferendone, lievemente, quattro. L’autotrasportatore,

un italiano dipendente di una ditta della zona, è stato

arrestato e questa mattina è comparso davanti al giudice per la

convalida. Dovrà quindi presentarsi all’autorità giudiziaria per

l’obbligo di firma fino a febbraio, quando è stato fissato il

processo per direttissima.

Ieri sera, verso le 22.30, l’autotrasportatore alla guida di

un camioncino con un carico di bottiglie d’acqua, alla vista del

posto di controllo dei carabinieri ha ingranato la marcia ed è

fuggito, tra la zona Celle e San Giuliano a Rimini. Durante

l’inseguimento con tre pattuglie pattuglie del Nor dei

carabinieri Rimini, il camioncino ha speronato più volte le

Gazzelle dei militari: tre le auto danneggiate e quattro i

carabinieri contusi finiti in pronto soccorso con lievi ferite.

In Ospedale, anche il camionista che è stato sottoposto ai

test tossicologici. Secondo i primi risultati l’uomo,

probabilmente alla guida sotto effetto di cocaina, ha perso

lucidità dandosi ad una pericolosa fuga tra le vie cittadine.

(ANSA).



