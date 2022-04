Camorra: 59 misure di Ros e Gdf, sequestro da 150 milioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 20 APR – I carabinieri del Ros, al termine

di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, hanno notificato

57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 arresti ai

domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività

d’impresa) emessi dal gip lo scorso 9 aprile nei confronti di

altrettanti indagati ai quali gli inquirenti contestano, a vario

titolo, l’associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro,

beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio,

fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione

illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati

aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia.

Contestualmente il Gico della Guardia di finanza ha notificato

altri due divieti temporanei di esercitare attività d’impresa e

sequestrato, d’urgenza, beni mobili, immobili e quote societarie

per un valore complessivo pari a 150 milioni di euro. (ANSA).



