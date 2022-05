Campagna di Russia, morto ultimo reduce Selenyj Jar

Condividi l'articolo

(ANSA) – PESCARA, 18 MAG – Addio all’alpino Valentino Di

Franco, ultimo reduce di Selenyj Jar della campagna di Russia

appartenente alla 108/a Compagnia del Battaglione ‘L’Aquila’: Di

Franco si è spento oggi nella sua abitazione di Monterotondo;

abruzzese di nascita di Isola del Gran Sasso (Teramo) avrebbe

compiuto 100 anni il prossimo 23 novembre.

La sua saggezza ispirata dalla consapevolezza delle

drammatiche conseguenze della guerra combattutta non solo contro

il nemico, ma anche contro la fame e il freddo, gli dettò il

seguente messaggio di speranza e di coraggio da lasciare alle

nuove generazioni: “Mi chiamo Valentino, a 20 anni ero sul Don,

sotto un freddo di 40 gradi. Ho perso le gambe, ho subito vere

amputazioni. Ho perso, nel tempo, la mia famiglia…oggi mi trovo

a 97 anni e ricordo il passato. Per questo oggi vi dico: Fatevi

coraggio, nei momenti brutti pensate a me. Viva l’Italia!”.

I funerali si terranno domani, alle 15, nella Chiesa di S.

Martino di Monterontondo. (ANSA).



