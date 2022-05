Campiello Junior, Antonella Sbuelz vince la prima edizione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – E’ Antonella Sbuelz la vincitrice

della prima edizione del Premio Campiello Junior. La scrittrice

si è aggiudicata il premio con il libro “Questa notte non torno”

(Feltrinelli), che ha ottenuto 62 voti sui 146 inviati dalla

Giuria Popolare. L’annuncio è stato fatto la sera del 6 maggio

nel corso di un evento presso il Campus di H-Farm, a Roncade

(Tv), in Veneto. Il vincitore sarà celebrato a settembre durante

la cerimonia di premiazione del Campiello 2022.

Il nuovo riconoscimento letterario è nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Campiello e Pirelli per opere

italiane di narrativa e poesia scritte per ragazzi tra i 10 e i

14 anni. La Giuria Popolare è composta da ragazzi dell’ultimo

anno delle scuole primarie e del triennio delle scuole

secondarie di primo grado. Al secondo posto si è classificata Chiara Carminati con il

libro “Un pinguino a Trieste” (Bompiani) con 61 voti, al terzo

Quarzo – Vivarelli con il libro “La scatola dei sogni”

(Editoriale Scienza) con 23 voti. La finale, condotta da

Federico Russo, conduttore radiofonico e televisivo, si è aperta

con un intervento di Virginia Stagni, la più giovane business

development manager in oltre 130 anni di storia del quotidiano

inglese Financial Times. Sono poi intervenuti Enrico Carraro,

presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria

Veneto, Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di

Gestione del Premo Campiello, Antonio Calabrò, direttore della

Fondazione Pirelli e Riccardo Donadon, Founder, Chairman H-FARM.

La Giuria del Premio Campiello Junior, presieduta dallo

scrittore Roberto Piumini, è composta da Chiara Lagani, Martino

Negri, Michela Possamai, David Tolin. “Il Campiello è diventato

uno dei principali premi letterari del nostro Paese e fa parte

ormai del patrimonio culturale italiano. Con il Campiello

Junior, insieme alla Fondazione Pirelli, abbiamo voluto andare

oltre, dando spazio al talento degli scrittori che si dedicano

alla narrativa e alla poesia per ragazzi, contribuendo così alla

loro crescita culturale e stimolandone la creatività. Mi

complimento con tutti i partecipanti di quest’edizione e

soprattutto con Antonella Sbuelz per il risultato raggiunto” ha

detto il presidente Carraro. “Nel mio primo anno come presidente

del Comitato di Gestione del Premio Campiello abbiamo inaugurato

un bellissimo nuovo progetto insieme alla Fondazione Pirelli,

quello del Campiello Junior: un incontro tra impresa e cultura,

tra vecchie e nuove generazioni, tra i nostri valori

fondamentali e la creatività” ha sottolineato la presidente

Gribaudi. E il direttore della Fondazione Pirelli Calabrò ha

affermato: “Le parole, si sa, sono un gioco serissimo, e con i

bambini e i ragazzi bisogna impegnarsi con generosità perché

imparino presto, il più presto possibile, la bellezza feconda

del leggere e dunque immaginare, scoprire, progettare. È questo

il contesto in cui è nato, e spero crescerà, il Premio Campiello

Junior”. (ANSA).



—

