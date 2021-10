Campionati Italiani di Triathlon Olimpico, domenica mattina il passaggio degli atleti a Rimini. Le modifiche alla viabilità | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Per consentire lo svolgimento delle gare, per la giornata di domenica saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona sud del territorio riminese. Nello specifico dalle 8 alle 11.30 saranno chiuse al traffico le vie Marano, Casalecchio, Macanno, Monte L’abbate, San Lorenzo in Correggiano, Cantiano, San Salvatore, Panzano, Pullè.

Oltre agli addetti dell’organizzazione, sulle strade sarà presente anche personale della Polizia Locale per tutta la durata della manifestazione.

