Il Rimini FC rende noto che, così come comunicato dal Dipartimento Interregionale, la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 ( C.U. n. 12 del 29/10/2020 ) è prorogata fino al turno programmato per il giorno 05/12/2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

