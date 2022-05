Canada, il premier Trudeau annuncia una stretta sulle armi

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAG – Giro di vite di Justin Trudeau

sulle armi, dopo le recenti stragi in Usa: il premier canadese

ha annunciato un progetto di legge che prevede un “congelamento

nazionale” della proprietà di un’arma e la confisca della

licenza per chi è coinvolto in atti di violenza domestica o

molestie, come lo stalking.

“Dal giorno in cui entrerà in vigore, non sarà più possibile

acquistare, vendere, trasferire o importare armi in Canada”, ha

detto Trudeau ai reporter. Se approvato, il provvedimento

dovrebbe essere applicato a partire dall’autunno. La stretta dal

premier canadese prevede anche che i caricatori per le armi

lunghe siano modificati in modo che non possano sparare più di

cinque colpi, nonché il divieto di vendere o trasferire

caricatori ad alta capacità: un modo per limitare la potenza

devastante dei fucili semi automatici usati spesso nelle stragi.

“Non c’è alcuna ragione per cui qualcuno in Canada debba avere

armi nella sua vita quotidiana, a parte quelle per la caccia e

le attività sportive”, ha commentato Trudeau. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte