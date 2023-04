Canada, migliaia ancora al buio dopo la tempesta di neve

Condividi l'articolo

MONTREAL – Centinaia di migliaia di case nel Canada orientale sono ancora senza corrente due giorn iche una tempesta di ghiaccio ha colpito l’area provocando due morti e causando danni diffusi alle proprietà, in particolare a Montreal.

“Abbiamo ripristinato la corrente a poco più di un terzo delle persone colpite dalla tempesta di ghiaccio”, ha dichiarato il fornitore di energia elettrica Hydro-Quebec. Nella tarda mattinata di oggi, erano ancora al buio circa 630.000 abitazioni in Quebec, rispetto a 1,1 milioni al culmine delle interruzioni.

L’azienda elettrica ha stimato che sarà in grado di ripristinare la corrente per la maggior parte dei clienti entro la mezzanotte, ma ha detto che alcune case rimarranno senza elettricità fino a domenica e potenzialmente fino a lunedì.

Montreal, che ha registrato circa la metà delle interruzioni, ha aperto sei rifugi temporanei di emergenza dove i residenti senza corrente hanno trascorso la notte. La tempesta di ghiaccio ha colpito il Quebec e l’Ontario, le due province più popolose del Canada. Un residente dell’Ontario è deceduto dopo essere stato colpito dalla caduta di un albero, mentre un uomo di 60 anni è morto ieri mattina, schiacciato da un ramo che stava cercando di tagliare nel suo giardino, a circa 60 chilometri (35 miglia) a ovest di Montreal.

