Cangini, vietare uso degli smartphone ai minori di 14 anni

(ANSA) – BOLOGNA, 24 MAR – “Anche se va contro la mia

cultura, perché sono un liberale, io introdurrei il divieto di

vendita e di uso degli smartphone per i minori di 14 anni. Ai

nostri figli vietiamo di bere alcool, di fumare sigarette e di

guidare la macchina, non possiamo abbandonarli alle piazze

virtuali senza nessun tipo di controllo”. Lo dice Andrea

Cangini, senatore di Forza Italia ed ex direttore del Quotidiano

nazionale, a margine della presentazione al Teatro Comunale di

Bologna del suo libro ‘Coca web. Una generazione da salvare’. Il

volume, edito da Minerva, si basa sull’indagine conoscitiva

della commissione Istruzione al Senato che ha coinvolto esperti

come psicologi, neurologi, psicoterapeuti, pedagogisti e

sociologi sul rapporto tra la tecnologia digitale e gli

studenti.

“Ne è uscito un quadro agghiacciante – ha aggiunto Cangini –

I lockdown hanno aumentato la dipendenza e non possiamo

continuare a far finta che il fenomeno non esista, perché

parliamo di minorenni”. “Servono regole più stringenti per il

web – ha concluso il senatore – e c’è la necessità di far

rispettare quelle che già ci sono, come il divieto di usare i

telefonini in classe, ma anche di un obbligo per le grandi

compagnie del web di fare delle campagne pubblicitarie per dire

che il web fa male ai giovani”. (ANSA).



