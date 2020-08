Cani scappano da casa nel Bolognese e feriscono due bambini

(ANSA) – BOLOGNA, 19 AGO – E’ stato elitrasportato d’urgenza

all’Ospedale Maggiore in gravi condizioni un bambino di 6 anni

che, a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è stato morso da

un rottweiler. In base a quanto si apprende, sarebbe stato

ferito anche un secondo bambino di 4 anni, soccorso dal 118 che

avrebbe riportato ferite più leggere.

E’ accaduto intorno alle 18 in una abitazione in via Sasso,

sul posto stanno intervenendo 118 e Carabinieri. Stando alle

primissime informazioni due cani sarebbero usciti da una

abitazione e avrebbero ferito i due bimbi che stavano giocando

in un’altra. Soccorsi anche il nonno dei bambini e il

proprietario dei cani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte