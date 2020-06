Cannabis: IoColtivo a Montecitorio, sit in per rilancio

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Si è tenuta davanti a Montecitorio la manifestazione promossa da Meglio Legale – campagna di iniziativa pubblica per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dell’uso delle altre sostanze – per portare l’attenzione della politica sul tema favorendo così il rilancio dell’economia italiana.

Durante la mattinata, dando voce alla campagna #IoColtivo – iniziativa di disobbedienza civile che, a oggi, ha raccolto l’adesione di 2000 persone, tra cui 16 parlamentari, che stanno coltivando cannabis presso la propria abitazione, autodenunciandosi attraverso la pubblicazione di foto sui social – i politici Matteo Mantero (M5S); Riccardo Magi (+Europa); Caterina Licatini (M5S); Aldo Penna (M5S) hanno portato in piazza alcune piante di cannabis che sono state poco dopo sequestrate dalle forze dell’ordine presenti.

Oltre trenta gli interventi nell’arco della mattinata che hanno dato vita al dibattito sul tema della legalizzazione, a prendere la parola molti parlamentari del Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e Gruppo Misto. Tra loro Emma Bonino, Riccardo Magi, Enza Bruno Bossio, Doriana Darli, Michele Sodano, Davide Aiello, Eugenio Saitta. Una piazza che ci fa capire che c’è una maggioranza alternativa in parlamento – dalla sinistra ai giovani democratici, passando per i movimenti – che rappresenta la maggioranza del paese: decisa oggi a chiedere un cambiamento rapido.

Centrale la necessità della legalizzazione per la ripresa economica: si stima infatti, da una ricerca dell’Università Sapienza di Roma, che potrebbero essere oltre 350mila i nuovi posti di lavoro che si creerebbero andando in questa direzione.

Un cambiamento decisivo che toglierebbe il monopolio della cannabis alle organizzazioni mafiose riuscendo così a garantire maggiore sicurezza. Non è mancata l’attenzione ai miglioramenti ambientali e sanitari che la legalizzazione di questa pianta potrebbe portare nel nostro Paese.

“Siamo riusciti ad aprire un dibattito – ha detto Antonella Soldo, coordinatrice della campagna Meglio Legale – il nostro intento era quello di chiamare a dialogare partiti e associazioni, ma anche imprenditori e cittadini per creare tutti insieme un nuovo fronte unito che si opponga con decisione al proibizionismo”.

Hanno aderito alla campagna #IoColtivo, presenti in piazza insieme a Meglio Legale, anche RadicaliAssociazione Luca Coscioni, Radicali italiani, L’associazione Luca Coscioni le riviste Dolce Vita, BeLeaf, Soft secrets e la web tv The Weeders. E ancora, le associazioni: A Raccolta,Cannabis For future, A Buon diritto, Antigone, Forum droghe, Cannabis cura Sicilia, Freeweed, Cild, Volt, Nonna Canapa, Più Europa, Sativa Antipro, Cannabis social club Bolzano, Canapa Caffé. (ANSA).



