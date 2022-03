CANNABIS. MORRONE: USO TERAPEUTICO GRIMALDELLO PER FAR PASSARE DROGA LIBERA

Condividi l'articolo

Roma, 17 marzo. “Non è accettabile che i sostenitori della droga libera usino strumentalmente l’uso terapeutico della cannabis come grimaldello per far passare la licenza alla coltivazione domestica e una sorta di legittimazione al consumo di sostanze stupefacenti”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone da sempre sostenitore di azioni di contrasto nei confronti di chi sottovaluta gli effetti delle droghe negando ideologicamente le conseguenze devastanti derivanti dalla loro assunzione.

“Mi meraviglio di parlamentari di lungo corso che invocano l’approvazione del ‘testo Perantoni’ come questione di legalità, libertà e salute. Qui non è in discussione il tema della cannabis a uso medicinale che è da utilizzare sotto stretto controllo medico e i cui benefici sono noti in casi specifici. Quello che non possiamo condividere sono le aperture alla legalizzazione generalizzata e il messaggio devastante indirizzato soprattutto ai giovani in nome di un mal compreso libertarismo. Qui di inascoltato non ci sono le richieste di aiuto dei pazienti per cui la cannabis è considerata una terapia efficace, ma le voci autorevoli di chi chiede un’ampia riflessione sui danni che provocano anche le sostanze considerate a torto più leggere. Se il problema fosse solo quello della cannabis terapeutica si potrebbero trovare strade condivise, ma così evidentemente non è”.