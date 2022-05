Cannes: ‘Final Cut’ apre il Festival

Condividi l'articolo

Come da tradizione tutti i fari accesi sulla Croisette nella giornata inaugurale del Festival di Cannes saranno puntati domani – alle sette della sera – sull’unico, autentico evento della giornata: la ormai celebre “montée des marches”, ovvero l’ascesa all’empireo cinematografico in passerella per fotografi, fans, curiosi. Per l’ultima volta quest’anno sarà la “coppia regina” composta dal Presidente Pierre Lescure e dal direttore Thierry Fremaux ad accogliere ospiti d’onore, giurati, volti noti dello star system e i protagonisti del film d’apertura. Alla fine di quest’edizione infatti il presidente lascerà il suo posto mentre non c’è scadenza per l’altro padrone di casa che, tra autoironia e certezza di popolarità, ha fatto incidere il suo nome anche sui badges di riconoscimento obbligatori per tutti gli addetti ai lavori del cinema.

Dopo un’asciutta cerimonia inaugurale scandita dai ritmi televisivi e orchestrata dalla maestra di cerimonie dell’anno, Virginie Efira, finalmente il cinema sul grande schermo riprenderà il suo posto per quella che tutti in Francia hanno già ribattezzato l’edizione della “ripartenza”, 75ma edizione di una kermesse spesso indicata come termometro mondiale per la salute della settima arte. Infatti, a parte un appuntamento quasi carbonaro per rivedere l’edizione restaurata di “La maman et la putain” di Jean Eustache a Cannes Classics, nessun’altra sala del festival prevede proiezioni per domani. E lo stesso film d’apertura viene proiettato fuori concorso al termine di un lungo percorso produttivo.

FINAL CUT di Michel Hazanavicius con Romain Duris, Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Luàna Bajrami, Finnegan Oldfield. Francia, FUORI CONCORSO.

Si tratta in verità di un divertito omaggio al cinema di zombies versione “serie Z”, quell’incredibile filmografia di opere horror a bassissimo costo che hanno scanditola storia del cinema senza mai entrare nei dizionari ufficiali, ma ritagliandosi la leggendari cult movies.

Infatti il titolo originale della nuova fatica dell’autore premiato con l’Oscar per “The Artist” doveva essere “Z (Comme Z)”,ma le implicazioni politiche di una lettera usata dai militari russi in Ucraina hanno poi consigliato un cambio che allude sia al montaggio finale di un film sia al taglio delle teste. Già perché la storia narrata è quella di una scalcinata troupe cinematografica che in piene riprese nella balie cittadina viene assaltata da veri zombies affamati che vanno sterminati a colpi d’ascia. All’origine del divertimento cinefilo di Hazanavicius c’un vero cult movie del genere, “Zombie contro zombie -One cut of the Dead” del giapponese Shin’Ichiro Ueda premiato nel2017 al Far East Festival di Udine da cui spiccò il volo per una bella carriera internazionale. Hazanavicius aggiunge un tocco di umorismo europeo, si esalta nel gioco del cinema sul cinema, invita a nozze il grande pubblico ei critici pensosi. Lo vedremo presto in Italia.

