Cannes: il programma di venerdì, tocca ad Alice Rohrwacher

Concorso alle ultime battute venerdì al Festival di Cannes, caccia al recupero dei film premiati nelle altre sezioni, ridda di pronostici per una giuria imprevedibile.

Ecco il menu del penultimo giorno di festival: – La Chimera di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini. In Concorso. Arthur ha un dono: sentire il vuoto. Lo conosce fin da quando ha perso il grande amore della sua vita, Beiamina. Ma sente anche il vuoto della terra, una dote che lo rende prezioso per i suoi amici tombaroli: Arthur infatti fa l’archeologo e cerca le tombe segrete degli etruschi – The Old Loak di Ken Loach con Debbie Honeywood, Dave Turner, Ebla Mari. In Concorso. La storia di un’amicizia, di una macchia fotografica, della compassione nella società di oggi. Questa è l’amicizia che lega TJ Ballantyne, proprietario di un pub a rischio chiusura e la profuga siriana Yara.

– Une Nuit di e con Alex Lutz e con Karin Viard, Jérôme Pouly. Un Certain Regard. La passione bruciante tra un uomo e una donna che si incrociano nel metro, litigano, scoprono la corrente elettrica che d’un colpo li unisce, attraversano una Parigi notturna e deserta domandandosi se all’alba si diranno addio.

– Hypnotic di Robert Rodriguez con Ben Affleck, William Fichtner, Alice Braga. Fuori concorso. Un detective sulle tracce di una pericolosa gang finisce per essere il bersaglio della scomparsa di sua figlia e di un progetto segreto del governo.

– L’Abbe Pierre, Une Vie de Combat di Frédéric Tellier con Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz. Fuori Concorso. Affresco dal passo epico dedicato a Henri Grouès, partigiano, deputato, angelo dei senza tetto, rivoluzionario, iconoclasta, religioso. Una vita incredibile col nome che si era scelto: l’Abbé Pierre.

– Dand la Toile di Jee-wong Kim con Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jeon Yeo-bin. Fuori Concorso. Nella Corea del 1970 un regista sogna di rifare la fine del film a cui ha lavorato e che vorrebbe essere il suo testamento artistico. Ma tutti sono contro di lui.

– Incontro con Jane Fonda. A Cannes la grande attrice americana è di casa fin dai tempi del sodalizio personale e artistico con Roger Vadim. Poi ci è tornata più volte ricevendo anche una Palma d’oro alla carriera. Qui arricchisce la panoramica delle star che troveremo nella serata finale sul palco e viene omaggiata con un dialogo aperto ai cinefili anche per le sue attività umanitarie.



