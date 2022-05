Cannes: Nostalgia di Martone, in sala dal 25 maggio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Dopo quarant’anni di lontananza

Felice torna lì dov’è nato, il rione Sanità, nel ventre di

Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato

che lo divora. E’ il plot di Nostalgia, il nuovo film di Mario

Martone, in concorso al festival di Cannes (17-28 maggio) e di

cui oggi è uscito il primo trailer da Medusa che lo distribuirà

in sala dal 25 maggio. Pierfrancesco Favino è il protagonista

dell’opera tutta girata a Napoli, tratta dal romanzo omonimo di

Ermanno Rea (Feltrinelli, 2016). Nel cast anche Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora

Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo,

Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella. E’ una produzione

Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa film e

in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures realizzata da

Mad Entertainment in coproduzione italo – francese. (ANSA).



