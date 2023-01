Cannes: Scarpinato, non mi dimetto perché non ho colpe

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 13 GEN – “Se qualcuno ha pensato che mi

potessi dimettere si è sbagliato di grosso: non ne ho

intenzione. Non ho alcuna colpa rispetto a una procedura di

finanziamento predisposta nella scorsa legislatura, quando non

era neppure immaginabile che potessi fare l’assessore nel nuovo

governo”. Lo dice all’ANSA, l’assessore al Turismo della Regione

siciliana, Francesco Scarpinato, rompendo il silenzio in cui si

era chiuso per lo scandalo Cannes, 3,7 milioni di euro concessi

alla società lussemburghese Absolute Blue Sa per l’evento “Sicily Woman and Cinema” e revocati in autotutela su richiesta

del governatore Renato Schifani. (ANSA).



