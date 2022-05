Cannes: Zelensky, serve un nuovo Chaplin

Condividi l'articolo

(ANSA) – CANNES, 17 MAG – “Il cinema non dovrebbe restare

muto. L’odio alla fine scomparirà e i dittatori moriranno. Siamo

in guerra per la libertà”. Lo ha detto ha detto il presidente

dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky citando Il Grande Dittatore,

accolto da una standing ovation appena iniziato il collegamento

via satellite a sorpresa con la cerimonia di apertura del

festival di Cannes. “Serve un nuovo Chaplin che dimostri che il cinema di oggi

non è muto”. Zelensky si è rifatto ancora alle evocazioni

cinematografiche “Mi piace l’odore del napalm al mattino”, ha

detto citando Apocalypse Now. Il presidente ha fatto riferimento

anche al documentario Mariupol 2 che è costato la vita al

regista Kvedaravicius. (ANSA).



