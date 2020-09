Canoa: Buonfiglio confermato presidente Fick

(ANSA) – ROMA, 19 SET – Luciano Buonfiglio è stato rieletto

alla presidenza della Federazione italiana canoa kayak (Fick)

per il quadriennio 2021-2024 dall’assemblea nazionale ordinaria

elettiva che si è tenuta a Roma.

Al termine dello scrutinio il presidente uscente – eletto per

la prima volta nel 2005 – ha ottenuto 3210 preferenze, pari al

89,61% dei voti validamente espressi, contro le 152 preferenze

(4.24%) andate all’altro candidato Claudio Kaminsky e le 135

(3,77%) di Ruggero De Gregori.

Sono stati eletti anche i dieci componenti del Consiglio

Federale, quattro dei quali donne. Rappresentanti degli

affiliati: Adelfi Scaini, Epifanio Daniele Insabella, Carlo

Alessandro Rognone, Gabriele Moretti, Adriana Gnocchi, Matteo

Ciola e Caterina De Carolis; degli atleti: Silvia Cogoni,

Gennaro Cirillo; dei tecnici: Monica Albarelli.

“Saluto i consiglieri che non sono stati riconfermati e li

ringrazio per quanto hanno dato e, sono certo, sapranno ancora

dare al nostro mondo – ha detto Buonfiglio -. Complimenti ai neo

eletti per la passione, la determinazione e la voglia che hanno

dimostrato di mettersi in gioco. Sono anche molto orgoglioso di

avere in Consiglio Federale ben quattro donne appassionate e

competenti. Adesso dobbiamo meritarci questa fiducia mettendo le

società ancora al centro della nostra azione perché solo con

club forti e strutturati possiamo crescere e migliorare. Ci

impegneremo al massimo per portare sul tetto del mondo i nostri

atleti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte