Canoa: campionati italiani; il Tevere Remo protagonista

(ANSA) – ROMA, 03 APR – Tevere Remo protagonista ai

campionati italiani di canoa a Sabaudia. Nello scorso week-end

nella rassegna tricolore, sui 5000 metri gli atleti del celebre

circolo romano hanno conquistato due podi: è arrivata una

medaglia d’oro per la campionessa Italiana K1 Master C Cristiana

di Paola, mentre la seconda medaglia è un argento: ad

aggiudicarselo nel 2 di coppia le vice campionesse d Italia

Under 23 k2 5000m Enrica Sigillò e Sara Mrzyglod.

Le gare si sono svolte nonostante le avverse condizioni

climatiche con onda e vento. (ANSA).



