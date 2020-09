Canoa: Coppa Mondo a Seged, altre 3 medaglie per l’Italia

(ANSA) – SZEGED, 27 SET – L’Italia della canoa velocità

colleziona altri successi a Szeged, in Ungheria, dove si

conclude con un bottino di sette medaglie l’unica tappa di Coppa

del Mondo rimasta in calendario nella stagione 2020. Ai quattro

metalli ottenuti ieri, se ne aggiungono altri tre: Carlo

Tacchini vince l’oro nel C1 500 metri e il bronzo nei 5000,

mentre Samuele Burgo e Luca Beccaro conquistano l’argento nel K2

1000 metri.

Primo posto, quindi, per Carlo Tacchini, che dopo l’argento

nella distanza olimpica dei 1000 m conquistato sabato, sale sul

gradino più alto del podio sui 500 metri della canadese

monoposto. Il poliziotto di Verbania, in testa fin dai primi

metri di gara, chiude in volata con il tempo di 1:50.70. Sette i

decimi (+0.73) di vantaggio dell’azzurro sul bulgaro Angel

Kodinov (1:51.43), argento. Bronzo per la Repubblica Ceca con

Filip Dvorak (1:51.93) che con 77 centesimi di vantaggio precede

l’altro azzurro Daniele Santini, quarto.

Tacchini si prende anche il bronzo nella prova di fondo sui

5000 metri, chiudendo in 22:30.47 alle spalle dellungherese

Adolf Balazs (22:01.68) e del russo Kirill Shamshurin (22:09.95)

.

Strepitosa anche la prova del K2 1000 metri (specialità

olimpica) con Samuele Burgo e Luca Beccaro che si piazzano al

secondo posto in 3:21.41, dietro ai francesi Cyrille Carré e

Étienne Hubert (3:20.29). La coppia azzurra lascia alle spalle

l’equipaggio spagnolo formato da Francisco Cubelos e Inigo Pena,

terzo in 3:21.80. Dopo la carta olimpica portata a casa lo

scorso anno e l’argento ottenuto nel test event di Tokyo, ultima

gara pre-pandemia, i due portacolori delle Fiamme Gialle

conquistano la loro prima medaglia insieme in una tappa di Coppa

del Mondo.

Sono invece 41 i centesimi di secondo che hanno separato

Nicolae e Sergiu Craciun dal podio della finale del C2 1000m. I

fratelli di origini moldave delle Fiamme Oro fermano il

cronometro su 3:42.02, tempo che vale la quarta piazza nella

gara vinta dalla Russia (3:40.49) sulle barche di Ungheria

(3:41.08) e Romania (3:41.60). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte