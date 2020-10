Canoa: l’Adigemarathon annullata per il maltempo

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Adigemarathon, arrivederci al 17

ottobre 2021. Presentata ieri, annullata oggi. Anno maledetto,

il 2020, e non solo per il Corona Virus. D’altra parte alla

Natura non si comanda ed anche la 17esima edizione

dell’Adigemarathon, maratona internazionale di canoa. kayak,

rafting, s’è dovuta inchinare tanto da essere annullata per

motivi di sicurezza decretati dal maltempo. Organizzata dai

Canoa Club Pescantina e Borghetto, il fondamentale supporto dei

Comuni di Dolcè, Pescantina, Bussolengo, quest’anno avrebbe

visto in azione, a causa delle limitazioni anti-Covid, solo gli

agonisti sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina

Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a

Pescantina (20 chilometri) avrebbero gareggiato le giovani

promesse della mezza maratona e i partecipanti al campionato

italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale

e il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume Adige con

la tradizionale partenza da Dolcè l’appuntamento era già

slittato al 2021. Già fissata la data della nuova edizione:

domenica 17 ottobre 2021. «Causa l’allerta meteo che vede

coinvolte le aree del bacino idrografico del fiume Adige e le

abbondanti piogge che stanno coinvolgendo la medesima area»

spiega il presidente del Canoa Club Pescantina e commissario

tecnico della nazionale di canoa fluviale Vladi Panato «sentiti

i responsabili degli impianti idroelettrici del fiume Adige,

essendo attesa per domenica 4 ottobre l’ondata di piena nel

tratto della manifestazione, abbiamo deciso, seppure a

malincuore, di annullare la manifestazione per l’impossibilità

di garantire la sicurezza dei partecipant. Un doveroso

ringraziamento va a tutti coloro hanno lavorato, sostenuto anche

questa edizione. Ringraziamo inoltre gli organi d’informazione

sempre presenti e disponibili nel promuovere l’Adigemarathon”.

Gli iscritti avevano superato quota 150 nella serata di

mercoledì scorso con l’auspicio di superare le 200 iscrizioni

entro sabato. Purtroppo dopo il Covid anche il maltempo c’ha

messo lo zampino (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte