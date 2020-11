Canoa: l’Adigemarathon da’ l’arrivederci al 17 ottobre 2021

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Adigemarathon, già fissata la data

della 17a edizione non disputata lo scorso 4 ottobre. Si

svolgerà domenica 17 ottobre 2021. Nemmeno il Covid aveva

fermato gli organizzatori, il Canoa Club Pescantina e Borghetto,

con il fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè, Pescantina,

Bussolengo, Rivoli Veronese, Brentino Belluno e Avio, che

quest’anno avrebbero fatto gareggiare, a causa delle limitazioni

per il Corona Virus, solo gli agonisti sulla lunga distanza dei

35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a Pescantina,

nonché dall’Isola di Dolcè fino a Pescantina (20 chilometri) le

giovani promesse della mezza maratona e i partecipanti al

Campionato Italiano Assoluto di rafting, categoria R6. Ma alla

natura non si comanda tant’è che il giovedì precedente a

domenica 4 ottobre, è stata lanciata un’allerta meteo nelle aree

del bacino idrografico del fiume Adige con la previsione di

abbondanti piogge. Questi fatti concomitanti hanno costretto gli

organizzatori, sentiti i responsabili degli impianti

idroelettrici del fiume Adige, ad annullare la manifestazione

per l’impossibilità di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Gli organizzatori comunicano che gli atleti che hanno già

provveduto al pagamento, e non hanno ancora ricevuto quanto

versato, saranno contattati quanto prima per il relativo

rimborso. «Quest’anno è andato tutto storto, prima il Covid, poi

il meteo» spiega il pluricampione mondiale di canoa fluviale

Vladi Panato, presidente del Canoa Club Pescantina «e dire che

eravamo gli unici in Europa ad organizzare una maratona, tutti

gli altri comitati le avevano annullate a causa dell’emergenza

sanitaria. Non ci resta che pensare al 2021 con l’auspicio che

sarà l’anno della rinascita per lo sport e, più in generale, per

il mondo che dovrà prestare maggiore attenzione ai cambiamenti

climatici».

La 17esima edizione, in programma domenica 17 ottobre 2021 farà

rima anche con la grande festa italiana della canoa e del

rafting con la tradizionale partenza dall’Isola di Dolcè e

l’arrivo sempre sul lungadige di Pescantina. (ANSA).



