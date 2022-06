Canoa: Mondiali; discesa, tre medaglie tutte al femminile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – La seconda giornata di gare ai

Mondiali di canoa discesa si chiude con tre medaglie per

l’Italia nelle prove sprint. Sulle acque francesi di Treignac

l’Italia conquista la prima medaglia di bronzo con Mathilde Rosa

nel K1. L’atleta del CUS Pavia, già due volte iridata nella gara

classica, ha chiuso con il terzo tempo in 1.26.54 alle spalle

dell’oro francese Manon Hostess (1.24.81) e dell’argento ceco

Klara Vankova (1.26.37). Vicino al podio Giulia Formenton del

canoa club Oriago che si piazza al quinto posto in 1.28.10, più

indietro Maya Bagnato (Canottieri Adda), ottava in 1.28.38,

mentre finisce lontana Cecilia Panato (CC Pescantina) in

1.31.97.

Il secondo bronzo azzurro porta la firma proprio di Cecilia

Panato che nella finale del C1 conquista l’ultimo gradino del

podio con il tempo di 1.33.47. Meglio dell’azzurra solo la ceca

Marie Nemcova (1.32.90) e la francese Laure Fontaine (1.33.22).

L’atleta del Canoa Club Pescantina aggiunge così un’altro

prezioso metallo alla sua già ricca bacheca che nella specialità

annovera un titolo iridato e un argento europeo nel 2021,

argento mondiale e titolo europeo nel 2019, oro mondiale nel

2018 e argento europeo nel 2017.

Nel pomeriggio di sabato si sono svolte anche le gare a squadre

con l’Italia che va nuovamente a segno nel K1 femminile

conquistano la medaglia d’argento. La squadra composta da

Mathilde Rosa, Cecilia Panato e Giulia Formenton ha chiuso al

secondo posto con il tempo di 1.30.19, alle spalle della

Francia, oro in 11.29.33 e davanti alla Repubblica Ceca

(1.30.74).

Domani, dalle ore 14, si prosegue con le medaglie individuali

della discesa classica, mentre lunedì gran finale con i titoli a

squadre. (ANSA).



—

