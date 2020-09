Canoa: Slovenia in evidenza agli Europei

(ANSA) – LUBIANA, 20 SET – Nella giornata in cui la Slovenia

festeggia la storica doppietta di Tadej Pogacar e Primoz Roglic

al Tour de France, altri successi sloveni si sono registrati

agli Europei di canoa a Praga. Benjamin Savšek si è aggiudicato

l’oro nella specialità slalom per la seconda volta consecutiva e

per la terza nella sua carriera. Medaglia d’oro anche per la

squadra maschile, composta da Luka Boži? e Jure Lenar?i?, che ha

sconfitto nettamente gli avversari (ANSA).



