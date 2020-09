Canoa:Adigemarathon a 17/a edizione, presentazione 1 ottobre

(ANSA) – ROMA, 26 SET – L’Adigemarathon sta per scendere in

acqua e le ultime novità saranno svelate la prossima settimana.

Il comitato organizzatore dell’evento di canoa, kayak e rafting

sul fiume Adige, giunto alla 17a edizione, presenterà programma

e segreti della celebre gara nella conferenza stampa in

programma giovedì 1 ottobre alle 10,30 nel Palazzo Scaligero

della Provincia di Verona in piazza dei Signori.

La competizione si svolgerà domenica 4 ottobre, in regime

restrittivo di Covid19. La manifestazione sarà limitata alla

parte agonistica nel rispetto dei protocolli di sicurezza

statali e della Fick, la Federazione Italiana Canoa e Kayak. Da

Borghetto d’Avio, negli auspici degli organizzatori Canoa Club

Pescantina e Borghetto, il supporto dei Comuni di Dolcè,

Pescantina, Bussolengo, partiranno circa 200 agonisti sulla

lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio

a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a Pescantina (20

chilometri) una cinquantina di giovani promesse della mezza

maratona e circa 150 tra sup e partecipanti al campionato

italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale

e il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume Adige con

la tradizionale partenza da Dolcè l’appuntamento sarà per il

2021. “I riscontri da parte degli agonisti sono positivi” spiega

Vladi Panato, presidente del Canoa Club Pescantina e commissario

tecnico della nazionale azzurra di canoa fluviale “auspichiamo

la presenza complessiva di circa 250 tra canoisti e rafting”. Il

presidente aggiunge: “Per noi è importante organizzare

l’Adigemarathon, anche se limitatamente, perché è diventata, di

anno in anno, una manifestazione sentita dagli agonisti e

apprezzata da migliaia di appassionati della canoa e del

rafting”.

Lo scorso anno sulla 16esima maratona ha sventolato la bandiera

ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di

Pescantina, dopo un epico duello, il K2 olimpico senior ceco

Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga ha tagliato il traguardo in 2 ore

3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2

olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23

Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte