Canone Rai, Morrone (Lega): Esenzione per ristoranti e alberghi nostra vittoria

Roma, 20 marzo. “L’esenzione del canone Rai per bar, ristoranti e alberghi per tutto il 2021 è una vittoria della Lega. Abbiamo insistito fino all’ultimo per inserire e ottenere questa misura nel decreto Sostegni. In caso di versamento già avvenuto, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo versato: credito che non concorre alla formazione del reddito. Un altro segnale di attenzione a tante categorie produttive messe in ginocchio dalla pandemia, frutto del cambio di marcia impresso dalla Lega nel nuovo governo. La direzione è quella giusta, avanti così”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, Segretario Lega Romagna.