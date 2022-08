Canottaggio: 60 azzurri a Monaco per Europei, in palio 19 titoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – I 60 atleti della nazionale olimpica

e paralimpica di canottaggio hanno raggiunto Monaco di Baviera

dove dall’11 al 14 agosto prenderà parte agli Europei sul bacino

dell’Olympic Regatta Center. La squadra azzurra è composta da 34

uomini e 26 donne – di cui 54 per le categorie senior e pesi

leggeri e sei per quella Pararowing – e sarà distribuita tra i

19 equipaggi iscritti (11 senior, di cui sei femminili, sei pesi

leggeri, di cui tre femminili, e due pararowing) che

concorreranno all’assegnazione di altrettanti titoli

continentali.

Tra le novità di questa edizione, oltre ad alcune formazioni

viste a Tokyo 2020 e rivisitate per l’occasione, spicca la

presenza delle due ammiraglie femminili e maschili e su

quest’ultima sono imbarcati anche Marco Di Costanzo, Matteo

Lodo, Giuseppe Vicino e Matteo Castaldo, vincitori della

medaglia di bronzo ai Giochi olimpici giapponesi.

Sempre in occasione dello svolgimento dell’evento europeo

multisport, il Coni realizzerà Casa Italia Collection che

affiancherà le Federazioni nella promozione della rispettiva

disciplina e quindi anche del canottaggio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte