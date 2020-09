Canottaggio: A Sabaudia inaugurato ‘Parco Fiamme Gialle’

(ANSA) – SABAUDIA, 26 SET – Sabaudia si è svegliata sotto una

giornata tipicamente autunnale che comunque fermato la svelatura

della targa del ‘Parco Fiamme Gialle’, nell’anniversario dei 60

anni delle Fiamme Gialle a Sabaudia. Il comandante del Centro

Sportivo della Guardia di Finanza, Flavio Aniello, ha

evidenziato come questo evento sia “un passo verso la normalità”

dopo che le attività come la prova di Coppa del Mondo di

Canottaggio a Sabaudia sono state annullate a causa del

Covid-19. “Il monumento che stiamo celebrando – ha detto

Aniello – è il segno tangibile che le Fiamme Gialle sono parte

integrante del territorio e sinonimo di aggregazione e cultura

della legalità. Qualità queste riconosciute dall’Amministrazione

comunale tanto da voler dedicare una centralissima area verde

della città alle Fiamme Gialle.” Per il sindaco di Sabaudia,

Giada Gervasi, “le Fiamme Gialle sono a Sabaudia da sessanta

anni , ricchi di successi in ambito sportivo e sociale che fanno

del sodalizio un punto di riferimento per la comunità. L’esempio

di questa sensibilità nei confronti del territorio si è

manifestato durante l’emergenza scolastica che ha colpito

Sabaudia: il Nucleo Atleti ha messo a disposizione degli

Istituti i propri uffici, aprendo le porte della Caserma al

mondo della Scuola”.

Una cerimonia, quella di Sabaudia, che ha visto tutti insieme

per un giorno i campioni di canoa e canottaggio delle Fiamme

Gialle. Così gli abitanti di Sabaudia hanno potuto incrociare

atleti del calibro di Agostino Abbagnale, tre ori olimpici nel

canottaggio in tre diverse edizioni dei Giochi, l’altro

olimponico Alessio Sartori, oro nel Quattro di coppia a Sydney

200o (al suo attivo, ai Giochi, anche un argento e un bronzo),

il canoista Beniamino Bonomi, un oro e tre argenti olimpici, e

Simone Raineri, campione olimpico di Sydney 2000 e argento a

Pechino 2008 insieme a Simone Venier. Poi le stelle nascenti del

canottaggio azzurro, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, campioni del

mondo nel 2017 e medaglia di bronzo a Rio 2016, con Domenico

Montrone, e altri campioni del mondo come Sabino Bellomo, Luca

Rambaldi e Giacomo Gentili. (ANSA).



